Square Enix oltre Triangle Strategy e Live a Live: altri giochi 2,5D in sviluppo

Nel corso di un podcast organizzato da Square Enix, i produttori di Triangle Strategy e Live a Live, Tomoya Asano e Takashi Tokita, hanno confermato l'intenzione della casa di sviluppo e produzione nipponica di dare vita ad altri videogiochi 2,5D.

Discutendo dell'argomento con il collega Tokita, il boss del Team Asano ha riportato le parole pronunciategli dal presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, sulla volontà di realizzare altri Remake o progetti originali con grafica 2,5D.

In un passaggio del podcast, Asano ricorda le fasi di sviluppo iniziali di Live a Live e spiega infatti che "il nostro presidente ci ha ordinò di realizzare più giochi o remake HD-2D, quindi avviamo delle discussioni sui titoli da sviluppare. Abbiamo stilato un elenco di giochi che avremmo potuto ricostruire in stile 2,5D e abbiamo da subito escluso dalla lista dei giochi come Mahjong, ovviamente! Nel nostro elenco c'erano tutti i giochi che Square ed Enix hanno lanciato su Super Nintendo e che avremmo potuto ricreare in HD-2D. Il primo gioco che abbiamo deciso di fare è stato Live a Live, mentre il secondo è stato Actraiser".

Con il remake di Actraiser per SNES già disponibile da settembre 2021 (qui trovate la nostra recensione di Actraiser Renaissance) e la concreta possibilità di ulteriori titoli 2,5D in sviluppo, le attenzioni degli appassionati sono tutte rivolte su Triangle Strategy e Live a Live: l'erede spirituale di Final Fantasy Tactics vedrà la luce dei negozi il 4 marzo 2022 su Nintendo Switch, mentre la versione rimasterizzata "in stile Octopath Traveler" del leggendario GDR per SNES Live a Live sarà disponibile dal 22 luglio sempre su Switch.