Square Enix, valanga di leak: remake di FF9 e FFX, FFX-3, PS5 PRO e FF7 Remake su Switch 2

Un leaker molto vicino alla serie Final Fantasy ha rivelato alcuni dettagli riguardo lo sviluppo dei remake di Final Fantasy 9 e Final Fantasy X, apparentemente entrambi in sviluppo negli studi di Square Enix, sebbene non siano ancora stati annunciati.

Secondo il leaker I'm A Hero Too, Final Fantasy 9 Remake sarebbe in programma per l'estate 2024 ma i piani potrebbero essere cambiati, in ogni caso il gioco è in fase di sviluppo come già rivelato nel 2022 da un altro leaker affidabile e confermato da Sal Romano di Gematsu.

Si parla poi anche di Final Fantasy X Remake, questo progetto sarebbe in fase di valutazione, così come Final Fantasy X-3, anche se non è chiaro se la terza parte di FFX esista davvero o se X-3 sia solo un nome in codice per il remake.

La fonte parla poi di un nuovo Dev Kit di PS5 in possesso di Square Enix, presumibilmente dovrebbe trattarsi del kit di sviluppo di PlayStation 5 PRO ma si tratta solamente di una speculazione. Infine, viene riferito come Square Enix stia sperimentando con il porting di Final Fantasy VII Remake per Nintendo Switch 2 con l'idea di pubblicare il gioco al lancio della nuova console della casa di Kyoto, ma anche in questo caso al momento è solo una possibilità non confermata.