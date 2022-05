Square Enix è in vendita? Il noto insider Jeff Grubb lancia il rumor

Sta facendo molto discutere appassionati e addetti ai lavori la notizia che Embracer Group ha comprato Crystal Dynamics ed Eidos Montreal da Square Enix, ottenendo così i diritti su IP storiche quali Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain per fare alcuni nomi.

In molti stanno provando a capire i motivi che potrebbero aver spinto il colosso giapponese a vendere così tanti studi occidentali (compreso Square Enix Montreal), e c'è chi ipotizza che la stessa Square Enix si stia preparando per mettersi in vendita. A lanciare la voce di corridoio è il noto insider e giornalista Jeff Grubb rispondendo ad un suo follower su Twitter.

Alla domanda del fan sulla possibilità che la casa di Final Fantasy stia pianificando la propria vendita ad un'altra multinazionale, Grubb ha risposto in maniera criptica tramite una gif che recita la frase "forse ho detto fin troppo". Nessun altro commento sulla questione, sebbene sia lecito ipotizzare che la recente, e sorprendente, mossa di Square Enix possa proprio volgere verso tale direzione. Il famoso insider potrebbe inoltre essere a conoscenza di dettagli particolari provenienti dalle sue fonti, sebbene per il momento qualunque possibilità va presa con le pinze in attesa di capire cosa accadrà nei prossimi mesi.

In ogni caso i motivi che hanno spinto Square Enix a vendere Eidos Montreal e Crystal Dynamics sarebbero principalmente di natura commerciale: le opere di questi team occidentali sviluppate negli ultimi anni, come Deus Ex Makind Divided, Shadow of the Tomb Raider, Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy non hanno infatti raggiunto i risultati di mercato sperati, da qui la decisione di liberarsi di questi studi.