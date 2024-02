Square Enix: vendite in calo, si spera in un trimestre positivo grazie a FF7 Rebirth

Square Enix ha pubblicato i risultati finanziari del periodo che va da aprile a dicembre 2023: secondo i documenti diffusi, le vendite si assestano a 257,612 milioni di yen (+0.8% di anno in anno) mentre gli incassi operativi sono pari a 34,918 milioni di yen, dato questo in calo del 15.5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La divisione Digital Entertainment registra vendite nette per 179,654 milioni di yen (-2.6%) e profitti operativi per 30,715 milioni di yen (-20.7%). Le vendite dei giochi HD crescono da 58.1 miliardi di yen a 66.8 miliardi grazie alla spinta di titoli come Final Fantasy XVI, Dragon Quest Monsters The Dark Prince e Final Fantasy Pixel Remasters.

Sul fronte mobile gli incassi scendono da 85.7 a 78 miliardi di yen per colpa dei risultati non esaltanti di Final Fantasy VII Ever Crisis e Dragon Quest Champions. Calano anche i ricavi degli MMO (da 40.5 a 34.8 miliardi di yen) per colpa della mancata pubblicazione di nuove espansioni di Final Fantasy XIV e Dragon Quest X.

Square Enix spera ora di generare profitti nell'ultimo quarto dell'anno fiscale (ovvero nel periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo) grazie all'imminente lancio di Final Fantasy VII Rebirth e all'arrivo di Final Fantasy XIV su Xbox.