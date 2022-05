Square Enix ha venduto Tomb Raider e Deus Ex ma non abbandona l'Occidente

Con una mossa a sorpresa, Embracer Group ha comprato Crystal Dynamics, Square Enix Montreal e Eidos Montreal, il colosso giapponese ha venduto quindi tre studi occidentali ma questo non vuol dire che la casa di Final Fantasy sia intenzionata ad abbandonare l'Occidente, anzi.

In un documento per la stampa e gli investitori, Square Enix Holding conferma che l'azienda continuerà ad operare in Giappone con i propri studi interni e con le collaborazioni tramite Square Enix External Studios e Square Enix Collective. In Occidente invece gli studi di proprietà della compagnia continueranno a pubblicare franchise come Just Cause, Outriders e Life is Strange.

Questi i tre titoli citati nel documento mentre non si fa menzione delle IP targate Marvel come Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy, giochi sviluppati da Crystal Dynamics e Eidos Montreal, due studi pra di proprietà di Embracer Group insieme a Square Enix Montreal.

Square Enix non possiede più dunque franchise come Tomb Raider, Deusx Ex, Thief e Legacy of Kain, Embracer Group è entrata in possesso di un catalogo composto da circa 50 IP in possesso dei tre studi, con una acquisizione del valore di circa 300 milioni di dollari che dovrebbe essere completata tra luglio e settembre di quest'anno.