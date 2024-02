Square Enix senza vie di mezzo: i giochi oggi sono grandi successi o enormi flop

Parlando con gli azionisti durante l'ultima riunione finanziaria, i vertici di Square Enix hanno voluto mettere in chiaro alcuni aspetti del mercato per giustificare i risultati non del tutto positivi di alcuni degli ultimi titoli pubblicati.

Il mercato continua a crescere, sottolinea Square Enix, tuttavia molte dinamiche sono cambiate e oggi ogni nuovo gioco può essere solamente un enorme successo o un grande flop, senza vie di mezzo. Questo perché i consumatori concentrano le loro attenzioni solamente su pochi titoli, ignorando completamente il resto.

Come emerso, i profitti di Square Enix sono in calo nonostante le buone vendite di giochi come Final Fantasy XVI, Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro e Final Fantasy Pixel Remasters. Ci sono però tanti titoli del publisher passati inosservati al grande pubblico e Square Enix ne è ben consapevole, ribadendo come il modo di fruizione dei contenuti da parte dei consumatori è radicalmente cambiato in questi anni, il marketing spinge solamente pochi prodotti e titoli meritevoli rischiano così di restare nell'ombra.

Da parte sua, Square Enix metterà in atto nuove strategie per migliorare la qualità dei giochi, la compagnia è comunque fiduciosa del successo dei suoi prossimi titoli, tra cui Final Fantasy VII Rebirth in uscita il 29 febbraio 2024 solamente su PlayStation 5 e in seguito su PC.