Square Enix vuole creare e acquisire nuovi studi dopo un anno di scarsi guadagni

L'ultimo anno finanziario di Square Enix non si è rivelato particolarmente brillante. Complice l'assenza di una nuova espansione di Final Fantasy XIV, la compagnia giapponese ha registrato un calo degli utili netti del 25% su base annua, pur risultando complessivamente in attivo. A Shinjuku, in ogni caso, non intendono starsene con le mani in mano.

Square Enix guarda al futuro con ottimismo e prevede incassi in crescita nell'attuale anno fiscale, che potrà riportare a registro anche un successo annunciato come Final Fantasy 16. Nell'ambito dell'ultimo report finanziario, Square Enix ha inoltre espresso la volontà di espandersi mediante l'acquisizione, la fusione e/o la creazione di nuovi studi.

"Stiamo considerando fusioni ed acquisizioni, la creazione di nuovi studi e l'acquisto di quote di minoranza per poter fare affidamento su un maggior numero di risorse di sviluppo esterne", si legge chiaramente in una delle slide della presentazione indirizzata agli azionisti. In aggiunta, intende ingaggiare nuovi ingegneri e sviluppatori per "creare non solo giochi HD e giochi per dispositivi smart, ma anche contenuti per le future proposte cross-piattaforma". Il tutto va a supporto di una strategia che prevede la pubblicazione di più grossi e dotati di un appeal globale.

Qualche mese fa, ricordiamo, Square Enix ha assorbito Luminous Productions, ricollocando tutti gli sviluppatori tra i suoi ranghi con l'obiettivo di impiegarli su altri progetti tripla A. La decisione è stata probabilmente alimentata dagli scarsi risultati conseguiti da Forspoken, l'ultimo lavoro dello studio, ma fa piacere sapere che la compagnia madre non ha lasciato andar via nessuno dei suoi dipendenti, preferendo piuttosto approfittare della loro esperienze per perseguire la crescita futura della compagnia.