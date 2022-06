Square Enix vuole creare NFT 'narrativi': riguarderanno Final Fantasy e Dragon Quest?

Square Enix non ha mai fatto mistero di guardare con interesse verso gli NFT e le nuove tecnologie emergenti, iniziando ad investire su queste direzioni e sperimentare così nuove strade mai percorse prima. E il colosso giapponese sta già ponendo le prime basi su come muoversi in tal senso.

Ad esempio, in tempi recenti Square Enix ha investito in Blacknut per espandersi verso il cloud gaming, ed ha già condiviso i suoi piani in materia di NFT, rivelando di voler sviluppare non solo "giochi ed intrattenimento basati sulle blockchain", ma anche "NFT incentrati sulla narrativa", sebbene non abbia spiegato maggiormente nel dettaglio in cosa dovrebbero consistere e come funzioneranno.

In ogni caso, almeno per il momento, questi piani a medio termine non dovrebbero coinvolgere in alcun modo i brand più importanti di Square Enix, quali Final Fantasy e Dragon Quest. Il presidente della compagnia, Yosuke Matsuda, ha infatti dichiarato che "è ancora troppo presto per prendere in considerazione l'idea di giochi blockchain su Final Fantasy e Dragon Quest, non ci stiamo proprio pensando per adesso".

Ovviamente nulla impedisce che un domani la situazione possa cambiare, e che NFT a tema Final Fantasy o Dragon Quest possano effettivamente vedere la luce. Quel momento, però, è ancora piuttosto distante. In precedenza Matsuda ha anche rivelato cosa farà Square Enix con i soldi della vendita di Eidos e Crystal Dynamics, confermando di volerli utilizzare per rinforzare i propri brand di punta anziché investirli sulle tecnologie emergenti.