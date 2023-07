Square-Enix vuole creare NPC i cui comportamenti siano decisi dal giocatore

Square-Enix, la compagnia dietro grandi IP come Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest ha recentemente dichiarato di avere in programma altre remaster per rafforzare lo sviluppo interno. Tra le altre iniziative, ne figura una che ha ora a che vedere con gli NPC.

Gli NPC, che in italiano vengono chiamati con l'acronimo PNG (personaggi non giocanti), sono generalmente delle aggiunte secondarie in un universo di gioco e possono rappresentare alleati di passaggio, committenti di particolari missioni o avere un ruolo passeggero di varia natura.

Proprio per questo l'azienda ha recentemente depositato una licenza con cui mira a rivitalizzare completamente il ruolo degli NPC nei propri giochi. L'obiettivo è quello di consentire direttamente ai giocatori non soltanto d'interagire con questi personaggi, ma di determinarne il comportamento.

Questo significa che i giocatori avranno la possibilità di allenare gli NPC in game e anche alterare i loro comportamenti per incrementare il livello di coinvolgimento all'interno dell'universo di gioco. Allenare un NPC significherebbe farlo interagire con il mondo in una sorta di percorso formativo.

Grazie al contributo attivo del giocatore, il personaggio non giocante potrebbe apprendere nuove dinamiche del mondo per migliorare sé stesso, guadagnare forza, nuove abilità e addirittura cambiare nell'aspetto a seguito di un intenso allenamento.

Nonostante la licenza possa adattarsi, stando alle parole di Square-Enix, a qualsiasi genere di gioco, il publisher ha preso come esempio un picchiaduro e ha provato a spiegare tramite di esso il processo di coaching: il personaggio può affrontare più di un nemico in scenari diversi e uscirne fortificato.

Non è da escludere, quindi, che un giorno lo ritroveremo in un titolo di punta, come per esempio un nuovo Final Fantasy. Peraltro, proprio la serie di Final Fantasy ha raggiunto 180 milioni di copie vendute nei giorni scorsi, di cui 3 milioni le copie vendute da Final Fantasy 16, ultimo capitolo uscito.