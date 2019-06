Anche Square Enix vuole lanciare il suo servizio di streaming?

Con l'introduzione di Google Stadia, xCloud, PlayStation Now e Uplay+, sembra chiaro a tutti che le aziende videoludiche si stanno muovendo verso un nuovo modello di business che offra un servizio di gaming in streaming in abbonamento per i propri clienti.

Ci sta pensando anche Square Enix, come ha dichiarato il CEO dell'azienda Yosuke Matsuda, che ha svelato che la software house ha formato un team per effettuare i porting dei suoi titoli classici per NES su sistemi più moderni, ed offrire dunque un servizio di sottoscrizione in futuro che renda disponibile per gli utenti la loro intera libreria.

"Stiamo lavorando sulla digital release della nostra intera libreria in diversi modi. È una richiesta che ci viene fatta spesso. Per quel che riguarda i nostri titoli principali infatti, molti di essi hanno alcune variazioni che li rendono rigiocabili anche adesso. I giochi più classici che invece potreste aver visto su NES, stiamo cercando di renderli nuovamente disponibili. Abbiamo infatti lanciato un progetti internamente per effettuare dei porting, per cui siamo al lavoro per renderli disponibili su una varietà di piattaforme. In futuro ci piacerebbe vederli su un servizio in abbonamento, o in streaming, per cui stiamo valutando la possibilità di creare un canale dedicato di nostra proprietà".

Square non ha ancora deciso che formato adottare, ma è probabile che si muoveranno nella stessa direzione dei competitor, anche se ci vorrà ancora del tempo per recuperare tutti i loro titoli, come spiega lo stesso Matsuda: "È molto difficile trovarli a volte, perché all'epoca creavi un gioco, lo lasciavi lì e avevi finito. Non pensavi certo a come l'avresti venduto in un futuro più lontano", rivelndo di aver dovuto chiedere ad un ex impiegato di cercare un codice di gioco tra i suoi PC vecchi.

