Square Enix vuole migliorare la qualità dei suoi giochi: nuove strategie in atto

Stando al suo ultimo report finanziario Square Enix ha registrato un calo nelle vendite dei suoi giochi sebbene si punti forte su Final Fantasy VII Rebirth per un primo trimestre 2024 di successo. Ma la compagnia nipponica vuole fare di tutto per migliorare la qualità dei suoi giochi e renderli così ancora più appetibili.

Nel corso di un briefing incentrato sugli ultimi dati finanziari il presidente di Square Enix, Takashi Kiryu, ha confermato che l'azienda sta mettendo in atto una profonda revisione dei suoi processi di sviluppo con l'obiettivo di creare giochi molto più curati ed efficienti rispetto a quanto realizzato fino a questo momento: "Stiamo rivedendo da zero la nostra struttura organizzativa per capire quali possono essere i modi migliori per implementare ogni contenuto pensato durante i processi di sviluppo", spiega Kiryu.

Sembra inoltre che tra le strategie che Square Enix intende mettere in atto ci sarebbe un maggior focus sulla produzione interna, affidando sempre meno progetti a studi esterni e dando massima priorità ai suoi giochi di punta. Così facendo la compagnia nipponica avrebbe un controllo ancora maggiore sui processi di sviluppo e la possibilità di prendere decisioni tempestive su idee e gestione dei lavori in corso.

Alla fine di gennaio 2024 Square Enix ha assorbito Tokyo RPG Factory al proprio interno, probabilmente proprio in ottica della riorganizzazione interna appena messa in atto.