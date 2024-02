Square Enix vuole sapere se siete interessati ad un remake di Chrono Trigger

Reduce dai quattro anni di sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth, Yoshinori Kitase si sta facendo vedere qua e là per pubblicizzare l'imminente lancio del gioco. Durante un'ospitata nel podcast My Perfect Console ha anche avuto modo di riflettere sulla possibilità di un rifacimento di un altro nome assai noto agli estimatori di JRPG: Chrono Trigger.

Il Game Director del Final Fantasy 7 originale, nonché produttore dell'imminente Final Fantasy 7 Rebirth, si è detto chiaramente interessato ad un rifacimento di Chrono Trigger, fino al punto da chiedere l'opinione degli ascoltatori. Nello specifico, è curioso di sapere quale potrebbe essere, secondo loro, il miglior modo di riportare in auge il classico del 1995. Le possibilità sono tre: un semplice porting, una rimasterizzazione con una grafica migliorata oppure un vero e proprio remake sulla falsariga dell'operazione che ha dato nuova linfa a Final Fantasy 7. Giacché si trovava a discutere dell'argomento rifacimenti, ha anche espresso il suo apprezzamento nei confronti del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, valutandolo come un lavoro davvero ben fatto.

Adesso la palla passa agli appassionati di tutto il mondo, dunque anche agli interessati tra voi che ci state leggendo. Chrono Trigger merita di tornare? Se sì, in che forma? Siamo sicuri che nel prossimo futuro Kitase e Square Enix scandaglieranno la rete per saggiare l'opinione della fanbase, ma non aspettatevi novità nel giro di breve tempo: c'è la trilogia di Final Fantasy 7 da terminare, dunque per un eventuale rifacimento di Chrono Trigger potrebbe impiegare diversi anni per prendere forma.