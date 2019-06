Square mostra un nuovo splendido artwork di Final Fantasy VII Remake dedicato a Sephirot

Nella nottata appena trascorsa si sono accese decisamente le luci della ribalta su Square Enix, con l'annuncio della data d'uscita di Final Fantasy VII Remake, svelata in un trailer addirittura un giorno prima della conferenza stessa della software house, prevista per stanotte.

Square ha infatti voluto stuzzicare i propri fan in attesa del succoso appuntamento di stanotte, mostrando un nuovo splendido artwork relativo a Sephirot, il celebre personaggio della saga, ritratto davanti a Midgar in fiamme.

Final Fantasy VII Remake potrebbe essere un'esclusiva PS4, stando a quanto visto nel trailer mostrato durante il concerto "Final Fantasy: A Symphonic Reunion", ma probabilmente ne sapremo di più proprio stasera.

E in attesa di scoprire cos'altro avrà in serbo per noi Square Enix (avete già controllato le vostre scorte di caffè, per i coraggiosi che seguiranno la diretta insieme a noi sul canale Twitch di Everyeye?), vi lasciamo all'immagine in questione. Che ve ne pare?