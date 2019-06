Square sta trattando Final Fantasy 7 Remake come se fosse un gioco principale della serie

Sarà pure una riedizione, ma gli sforzi produttivi che Square Enix sta riversando nella realizzazione di Final Fantasy 7 Remake sembrano essere ingenti. Nonostante il titolo si interromperà con la fuga da Midgar, Kitase ha già assicurato che includerà un quantitativo di contenuti che non sfigurerebbe neppure per un capitolo principale della serie.

In un'intervista concessa a Destructoid, il produttore ha inoltre aggiunto che il team sta trattando Final Fantasy 7 Remake come se fosse un capitolo principale numerato della saga, una sorta di Final Fantasy 16. Dal momento che l'originale ha contribuito a definire l'intero medium videoludico negli anni '90, l'intenzione è quella di "fare qualcosa d'incredibile". Per questo motivo, Kitase ha riunito gran parte delle personalità che hanno lavorato al classico per PlayStation, affiancati per l'occasione da nuovi e motivati sviluppatori.

Kitase vuole "approfondire ulteriormente la storia e i personaggi" e "re-immaginare il mondo senza tagliare alcun contenuto". La volontà di non tenere fuori alcunché ha sortito l'effetto opposto, ovvero l'espansione dell'idea originale. Com'è già noto da diverso tempo, Final Fantasy 7 Remake sarà suddiviso in diversi episodi (il numero esatto non è ancora stato deciso), e il primo includerà solo la porzione di gioco ambientata a Midgar. L'uscita, ricordiamo, è fissata per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4 nelle edizioni Standard, Deluxe e 1st Class.