Squid Game VR: l'ebbrezza dei giochi in Realtà Virtuale senza il rischio di morire

Coloro che hanno sempre desiderato di provare l'ebbrezza dei giochi mortali della serie TV Netflix Squid Game potranno farlo - senza rischiare di morire - con Squid Game - Sandbox VR, un'esperienza in Realtà Virtuale in arrivo nelle sale giochi dell'azienda di San Francisco entro la fine del 2023.

Sandbox VR ha appena annunciato un'esperienza in Realtà Virtuale basata sulla popolarissima serie TV sudcoreana, la quale consentirà ai giocatori di "catapultarsi nelle iconiche ambientazioni di Squid Game per diventare i concorrenti di una serie di sfide al cardiopalma". L'obiettivo, come ben sa ogni spettatore dello show di Netflix, è quello di sopravvivere fino all'ultimo, in modo da rimanere l'unica persona ancora in piedi e aggiudicarsi il montepremi multimilionario, che cresce ogni qualvolta uno dei concorrenti fa una brutta fine. Come già avviene in tutti gli altri giochi di Sandbox VR, al termine della partita i giocatori potranno rivedere, condividere e scaricare un video con gli highlight in realtà mista.

Sandbox VR non ha condiviso ulteriori dettagli in merito al gioco in Realtà Virtuale di Squid Game, tuttavia guardando alle sue passate produzioni possiamo aspettarci un'esperienza in grado di ospitare fino a 6 giocatori in contemporanea, tutti liberi di muoversi in un'ampia stanza e muniti di dispositivi di tracciamento su polsi e caviglie, una tuta aptica e un'arma o un oggetto di scena grande quanto la controparte virtuale. Chissà se bisognerà anche leccare (virtualmente parlando) il biscotto Dalgona, come accade nel secondo gioco della serie TV...

L'unica brutta notizia, quantomeno per noi italiani, è rappresentata dalla diffusione delle sale Sandbox VR. Ce ne sono trentadue in giro per il mondo (consultatele sul sito ufficiale, sotto la voce Locations), ventisei delle quali negli Stati Uniti d'America, quattro in Asia e solamente due in Europa (ad Alsfeld in Germania e a Londra in Inghilterra). Se state programmando un viaggetto da quelle parti a fine 2023, adesso sapete cosa fare.