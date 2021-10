Squid Game: Netflix sta pensando al videogioco dopo il successo della serie TV

In questi giorni non si fa che discutere di Squid Game, la nuova serie televisiva targata Netflix che è riuscita a battere Bridgerton e diventare al lancio il prodotto di più grande successo per la compagnia dedita allo streaming on demand.

Considerata la calorosa accoglienza ed il potenziale che Squid Game potrebbe ancora epsrimere nei prossimi anni, Netflix sta considerando l'idea di espandere il franchise e, magari, crearne anche un videogioco.

"Il ruolo del mio team è quello di esaminare davvero tutte queste opportunità insieme, per creare quella tabella di marcia per l'IP di Squid Game", sono state le dichiarazioni al riguardo di Minyoung Kim, VP of content della divisione Asiatico-Pacifica di Netflix. "Stiamo esaminando diverse aree, dai giochi, ai prodotti di consumo e altri, per capire davvero cosa possiamo portare al nostro pubblico per aumentare il loro coinvolgimento con i nostri contenuti e dare loro più intrattenimento, rimanendo fedeli al mondo che i nostri creatori hanno ha costruito".

Non è chiaro al momento su quale tipo di progetto potrebbe cimentarsi Netflix, e soprattutto se deciderà di adottare il modello del tripla A per PC e console, o se invece rimarrà ancorata al mercato mobile. Il concept dello show televisivo potrebbe ben prestarsi alla Battle Royale, ed in tal senso Tom Henderson ha indicato proprio Squid Game come la possibile evoluzione del genere.