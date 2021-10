Squid Game: Red Light, Green Light diventa un gioco per PS1

È successo ancora una volta: uno show TV sbucato fuori dal nulla si è trasformato da un giorno all'altro in un fenomeno planetario, sorprendendo anche i suoi stessi creatori. Stiamo parlando di Squid Game, serie televisiva sudcoreana vede 456 persone in difficoltà economiche partecipare ad un gioco mortale per vincere un montepremi milionario.

Red Light, Green Light - così si chiama il gioco in questione - è già entrato nell'immaginario collettivo, invadendo anche il mondo dei videogiochi. I più creativi lo hanno già riproposto in titoli come Roblox e nella Modalità Creativa di Fortnite, e da oggi è disponibile pure sotto forma di gioco PlayStation 1. Lo sviluppatore Dominik Johann lo ha infatti ricreato donandogli un'estetica da seconda metà degli anni '90: include un manipolo di concorrenti in tuta verde, due guardie in divisa rossa e ovviamente la terrificante bambola che supervisiona l'intero gioco. L'obiettivo, ovviamente, è quello di muoversi quando la bambola dice "Green Light" e di fermarsi quando dice "Red Light": la pena per chi viene beccato in movimento, è la morte.

Trovate un filmato tratto dalla creazione di in apertura di notizia. Se invece volete saperne di più sulla serie Netflix fenomeno del momento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Squid Game.