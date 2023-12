Squid Game, dalla serie tv al videogioco: Netflix ci sta lavorando

A inizio dicembre Netflix ha annunciato ufficialmente la Stagione 2 di Squid Game La Sfida, secondo atto del reality show ispirato alla celebre serie tv omonima. Ma nei piani del colosso dello streaming c'è l'intenzione di espandere il franchise anche oltre l'ambito televisivo.

Netflix Games ha infatti confermato i propri piani per espandere sempre di più l'offerta videoludica della sua piattaforma e, nella ricca roadmap ufficiale pubblicata sul proprio sito conferma a conclusione del post che "un gioco ambientato nell'universo di Squid Game è in lavorazione, nel quale è possibile competere con altri giocatori nelle sfide viste nella serie tv di successo". Non ci sono per adesso maggiori dettagli sulla struttura del gioco o indicativamente quando dovrebbe essere pubblicato, presumibilmente nel corso del 2024. In ogni caso c'è già la conferma che il videogioco di Squid Game sarà ambientato nello stesso universo dell'opera televisiva, dunque i fan possono aspettarsi collegamenti più o meno diretti tra le due produzioni.

In ogni caso Netflix Games vuole fare le cose in grande per il 2024, con l'arrivo di numerosi giochi quali ad esempio Sonic Mania Plus, Game Dev Tycoon, FashionVerse e Cozy Grove Camp Spirit. Nei programmi dell'azienda c'è anche la prossima pubblicazioni di titoli quali Braid Anniversary Edition, Hades, Katana Zero, The Rise of the Golden Idol e The Dragon Prince Xadia giusto per fare alcuni nomi, oltre ad un gioco basato su Rebel Moon sviluppato da Super Evil Megacorp.

Dal 14 dicembre 2023, invece, GTA Trilogy è disponibile per tutti gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi. Chissà quali altre sorprese ancora arriveranno nel corso del nuovo anno, soprattutto per i fan di Squid Game.