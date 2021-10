Squid Game: la star HoYeon Jung va pazza per il Game Pass? Il Team Xbox riprende il meme

Riprendendo un'intervista di Vogue Korea a HoYeon Jung, i rappresentanti del Team Xbox hanno scherzosamente attribuito alla splendida giocatrice 067 di Squid Game una frase di elogio a Xbox Game Pass.

L'intervista in questione, condivisa dal astro nascente del cinema asiatico salita alla ribalta internazionale con la sua partecipazione all'ormai famosissima serie Netflix Squid Game, è divenuta ormai un meme sui social, contribuendo ad alimentare l'interesse e la curiosità degli appassionati per il fenomeno televisivo del momento.



Le dichiarazioni dell'attrice sudcoreana sono state infatti riprese da da Samuel Bateman (Marketing Lead di Xbox UK), con tanto di retweet e commento divertito di Aaron Greenberg (General Manager del marketing globale del Team Xbox). La frase decontestualizzata ha fatto credere ai follower del Team Xbox che Jung, nell'intervista, avesse manifestato il suo interesse per Xbox Game Pass e la sua stratificata offerta videoludica.



Nella frase-meme dell'interprete di Squid Game, Jung spiega infatti come "penso solo che sia un qualcosa di cui il mondo ha davvero bisogno in questo momento. Ogni volta che lo utilizzo mi diverto e riesce a migliorare il mio umore", da qui la confusione generata dal tweet di Bateman e dalla risposta di Greenberg.



Intanto, prosegue il dibattito sui social dopo le anticipazioni del CEO di Take-Two sui possibili 30 milioni di abbonati a Xbox Game Pass, con discussioni che stanno coinvolgendo anche diversi addetti al settore come il giornalista e insider Jeff Grubb, dimostratosi scettico sull'argomento.