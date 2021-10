Squid Game e videogiochi: quale influenza per il fenomeno Netflix?

Approdata su Netflix da poco tempo, la serie TV originaria della Corea del Sud si è trasformata in un vero e proprio fenomeno pop a tempo record: conquisterà anche i videogiochi?

Sicuramente per il momento ha già conquistato gli appassionati del medium videoludico, che non hanno esitato nel dar vita a omaggi e creazioni a tema Squid Game in GTA 5, Fortnite: Battaglia Reale o Roblox. Tuttavia, il fenomeno potrebbe in verità spingersi molto oltre, con un'influenza della produzione Netflix ben più significativa di quanto immaginabile a primo acchito.

A suggerirlo, è in particolare l'ormai noto insider videoludico Tom Henderson, più volte rivelatasi una fonte affidabile, in grado di offrire ad esempio anticipazioni corrette sul nuovo Battlefield 2042 e diversi capitoli della serie Call of Duty. Secondo quest'ultimo, sarebbe già stato avviato lo sviluppo di un battle royale in stile Squid Game, che potrebbe inaugurare una nuova moda per il genere di riferimento.



Per analizzare nel dettaglio rumor, indiscrezioni e possibilità legate all'influenza di Squid Game sul mondo dei videogiochi, la Redazione ha confezionato un video dedicato. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. In attesa di saperne di più, vi è piaciuta la serie Netflix?