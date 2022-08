Squirrel With A Gun, tra scoiattoli e armi da fuoco: il folle titolo è realtà

Dopo il debutto di Super Animal Royale su PC e console, è tempo di prestare ancora una volta attenzione alle creature apparentemente tenere: potrebbero celare intenzioni non troppo pacifiche!

Questo, almeno, è il caso del protagonista di Squirrel With A Gun, uno scoiattolo con una particolare predilezione per le armi da fuoco. La piccola creaturina, solo apparentemente tenera e indifesa, è infatti perfettamente - o quasi! - in grado di trasportare ed utilizzare una pistola. Quest'ultima, oltre che a colpire pericolosi avversari, può servire diversi scopi. In una serie di sezioni platform, ad esempio, il personaggio principale di Squirrel With a Gun potrà sfruttare il rinculo dell'arma per percorrere distanze maggiori o raggiungere aree sopraelevate altrimenti troppo distanti.



Per presentare il folle progetto videoludico, il team di Daniel DeEntremont ha pubblicato un divertente trailer di annuncio di Squirrel With A Gun. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato alza il sipario su questa insolita produzione dedicata all'universo videoludico PC. Al momento, l'Indie non dispone di una specifica finestra di debutto, con il suo autore ancora impegnato nel completamento del suo bizzarro progetto.



Per gli appassionati del genere, in chiusura ricordiamo che è stata annunciata la data di uscita di Goat Simulator 3, con il folle titolo che farà da seguito al primo Goat Simulator, al quale non ha mai festeggiato il lancio di un Goat Simulator 2.