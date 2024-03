Squirrel with a Gun: lo scoiattolo pistolero torna alla riscossa su PC, PS5 e Xbox

Alzi la mano chi non sentiva la mancanza di Squirrel with a Gun, il folle simulatore di 'scoiattoli armati' sviluppato da Dee Dee Creations. Il team indie che sta dando forma a questa insolita esperienza free roaming confeziona un nuovo video che ci prepara all'arrivo del titolo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'insolito progetto firmato da Daniel DeEntremont vedrà quindi la luce sia su Steam che su console dell'attuale generazione, per la felicità di tutti gli appassionati di esperienze pseudo-simulative desiderosi di scoprire il lato più cattivo del roditore.

Dopo aver scoperto il modo di maneggiare pistole e mitragliette, lo scoiattolo con il pallino per le armi da fuoco che dovremo interpretare potrà servirsene per rapinare i passanti, scatenare il caos tra gli abitanti di un quartiere di periferia e compiere tutta una serie di attività che definire surreali sarebbe un pallido eufemismo.

Sulla falsariga dei titoli appartenenti al medesimo sottogenere di platform adventure a vocazione free roaming come Goat Simulator, anche in Squirrel with a Gun lo scopo ultimo non sarà però quello di abbattere i nemici ma di utilizzare le armi in modo 'creativo' per completare incarichi legati all'esplorazione open world di una mappa piena di minigiochi e segreti da scoprire. Il tutto, sullo sfondo di un motore fisico 'realistico' e di un comparto grafico basato su Unreal Engine 5.

Il lancio di Squirrel with a Gun è previsto più avanti nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

