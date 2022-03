SRC Mivano brilla nel Campionato ACI ESport: vittoria a Daytona per il team Everyeye

Prosegue la stagione competitiva su iRacing del del team SRC Mivano Corse di Everyeye.it. Negli ultimi giorni si sono disputate le prove del campionato Sports Car Open e del Campionato Italiano ACI eSport, dove i nostri se la sono cavata egregiamente.

Lo scorso 5 marzo si è disputata la quinta prova del campionato Sports Car Open nel circuito di Silverstone, dove il team SRC Mivano Corse si è classificato secondo davanti alla Williams e dietro a Redline, il team di Verstappen. Attualmente, Mivano Rosso, Giallo e Viola sono rispettivamente terzo, quinto e nono nella classifica generale. Nell'ultima gara, che si disputerà il 2 aprile a Watkins Glen, i nostri si giocheranno il tutto per tutto per vincere il campionato, dal momento che i primi tre team in classifica generale sono racchiusi in appena 8 punti.

Straordinaria la prestazione nella seconda prova del Campionato Italiano ACI ESport Prototipi, disputatasi il primo marzo sul circuito di Daytona. In Gara 1 Mivano ha piazzato due piloti in prima e seconda posizione, mentre in Gara 2 ha fatto ancora meglio prendendosi tutto il podio: Tommaso Carlà, autore di nuovo della Pole Position, ha vinto la gara davanti ai compagni Alessio Fabriziani e Marcus Hamilton. Ottima prestazione anche per il sedicenne Riccardo Geroli del Team Junior, che ha concluso all'ottavo posto. Al momento Mivano sta dominando la classifica del Campionato Italiano ACI ESport Prototipi, il prossimo appuntamento è per martedì 15 marzo a Monza.