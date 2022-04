SRC Mivano domina a Imola, secondo posto allo Sports Car Open per team Everyeye.it

Il team SRC Mivano Corse di Everyeye.it ha continuato a offrirci spettacolo su iRacing, il noto simulatore di guida firmato iRacing.com Motorsport Simulations. Le ultime prove sia in Italia che a livello internazionale sono state estremamente convincenti: che risultati nello Sports Car Open!

Nel campionato più blasonato e di caratura internazionale il team SRC Mivano Corse ha chiuso in seconda posizione sorpassando in classifica generale persino la Williams, rimanendo appena dietro al Team Redline di Max Verstappen. L’ultima gara disputata il 2 aprile 2022 a Watkins Glen ha visto il team Rosso salire sul podio al secondo posto, diventando così la squadra Vice Campione della competizione; nella classifica generale si trovano, poi, il team Mivano Giallo al quarto posto e il team Mivano Viola al nono posto.

Nel Belpaese, invece, il Campionato Italiano ACI Prototipi 2022 vede ancora un dominio totale di SRC Mivano Corse: dopo il successo a Daytona, a Imola la squadra ha raccolto altri eccellenti risultati grazie alla vittoria da parte di Marcus Hamilton e al secondo posto ottenuto da Tommaso Carlà, mentre Alessio Fabriziani ha chiuso in quarta posizione. La classifica generale vede Tommaso Carlà in vetta, seguito a dieci punti di distanza da Marcus Hamilton; al quinto posto si trova Alessio Fabriziani, mentre appena dietro figura il giovanissimo Riccardo Geroli. La classifica team vede SRC Mivano Corse in testa con 378 punti…a 193 punti di distanza dalla seconda squadra. Occhi puntati, quindi, alla gara che si terrà a Le Mans il 12 aprile 2022.

Ma ci sono anche altre, grandi novità: il team SRC Mivano Corse si è qualificato con successo al prossimo Campionato Italiano Gran Turismo che partirà proprio a Imola il 20 aprile 2022.