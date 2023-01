SRC Mivano Everyeye brilla nel campionato IVRA: a metà stagione è primo in classifica

Dopo un 2022 da incorniciare, che ha visto il trionfo nel Campionato ACI Esport Protitipi e la vittoria nel Campionato Italiano ACI Esport F3, il Mivano Simracing Team di Everyeye.it si affaccia con entusiasmo nel 2023, forte delle ottime prestazioni nel campionato Endurance IVRA e nella NEO Endurance 24h Series.

Il campionato GSI Endurance Series IVRA (International Virtual Racing Association), che si disputa su BMW M Hybrid V8, è uno dei più importanti del mondo in ambito Simracing. Basti pensare che tra i contendenti c'è pure il Team Veloce, che vede nell'ingegnere della Red Bull Adrian Newey uno dei suoi punti di riferimento. Ebbene, Mivano Everyeye.it si è aggiudicato la 12 ore di Daytona, reclamando così il primo posto in classifica a metà campionato. Gli applausi vanno al team composto da Marcus Hamilton e dai due giovani talenti Andrea Barilaro e Niklas Beu, che a Daytona si sono messi dietro i piloti di Private Label Team Hype e Valkyrie Exype. Quando mancano tre corse al termine, Mivano Everyeye.it è primo nella generale con 360 punti e 44 lunghezze di vantaggio sulla seconda squadra in classifica, Team RSO. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 18 febbraio (1.500 chilometri di Monza), 25 marzo (1.500 chilometri di Motegi) e 22 aprile (12 ore del Fuji).

Grandi soddisfazioni anche nel campionato NEO Endurance 24h Series, un'altra competizione di primo piano. Attualmente, SRC Mivano Corse - che corre su Mercedes-AMG GT4 - occupa il terzo posto nella classifica generale del segmento Endurance GT4, dietro ai primi in classifica di Mercedes-AMG Team URANO eSports (che hanno vinto praticamente tutte le gare) e ai secondi di Sabelt ESPORTS. Mancano due corse alla fine della stagione, ovvero la 6 ore del Nurburgring del 5 febbraio e la 12 ore di Barcellona del 4 marzo. Riusciranno i nostri a conservare un posto sul podio?