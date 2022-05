SRC Mivano Everyeye.it trionfa al Campionato ACI Prototipi: Carlà è campione italiano!

Come da pronostico, il team SRC Mivano Everyeye.it ha concluso la sua cavalcata trionfale nel Campionato Italiano ACI eSport Prototipi bissando il successo dell'anno scorso e aggiudicandosi sia il titolo piloti, sia il titolo per i team.

La lotta per il titolo si è svolta interamente in casa, dal momento che Tommaso Carlà e Marcus Hamilton hanno cominciato l'ultima prova del campionato in quel di Silverstone separati da soli 17 punti. Alla fine a spuntarla è stato l'italiano, che ha terminato la gara in seconda posizione e si è laureato Campione Italiano eSport ACI 2022! Marcus Hamilton si è fermato in quarta posizione, mentre la la prova è stata vinta da un altro membro della nostra squadra, ossia Alessio Fabriziani.

Si è quindi ulteriormente consolidato il dominio schiacciante che il Team SRC Mivano Everyeye.it ha esibito nel corso dell'intero campionato, vincendo sei prove su sette e piazzando tre piloti nelle prime tre posizioni della classifica generale, con Tommaso Carlà primo con 331 punti, Marcus Hamilton secondo con 306 punti e Alessio Fabriziani terzo con 251 punti. Dominio assoluto anche nella classifica team, conclusa al primo posto con 670 punti e 313 punti di vantaggio sul secondo classificato, Epoch Motorsport. Non c'è stata praticamente storia.

Trovate tutte le statistiche del Campionato Italiano ACI 2022 a questo indirizzo, mentre nei video allegati alla notizia potete rivivere l'incoronazione del vincitore e i momenti salienti del Round 7 a Silverstone.