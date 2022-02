SRC Mivano: un grande inizio di stagione per il Racing Team di Everyeye.it

La stagione esportiva su iRacing è ripartita e i nostri piloti del team SRC Mivano non si sono fatti trovare impreparati, disputando delle ottime prove sia nel campionato Sports Car Open, sia nel Campionato Italiano ACI eSport.

Nel campionato più blasonato, lo Sports Car Open, il team SRC Mivano ha vinto due delle prime quattro gare, ossia la 12 Ore di Sebring e la Lone Star State 1000. Nel momento in cui vi scriviamo Mivano Corse Rosso occupa la terza posizione in classifica generale con 63 punti, mentre Mivano Corse Giallo staziona in quinta con 49 punti. La testa è stata purtroppo perduta a causa del ritiro avvenuto nell'ultima gara, la 1000 Miglia di SPA, ma i nostri avranno modo di rifarsi con la quinta prova dello Sports Car Open che si disputerà a Silverstone il 5 marzo.

Martedì 15 febbraio, nel circuito di Watkins Glen è ripartito il Campionato Italiano ACI ESport e il Mivano Racing Team ha esordito con il botto con il primo posto di Marcus Hamilton e il secondo posto di Tommaso Carlà, quest'ultimo anche autore della pole position. Alessio Fabriziani ha purtroppo dovuto ritirarsi al primo giro, nonostante avesse tutte le carte in regola per primeggiare. Si segnala anche il buon risultato per il pilota del Junior Team Riccardo Geroli (16 anni) che ha concluso in decima piazza. Trovate il video recap della prima prova in cima a questa notizia, ma prima di lasciarvi alla visione vi ricordiamo che il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Prototipi su iRacing è in programma martedì 1 marzo sul circuito di Daytona. La gara sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV a partire dalle 21:20.