SRO E-SPORT GT SERIES - Il 2 agosto si terrà la Grand Finale a Suzuka

Assetto Corsa Competizione è al centro della scena questo fine settimana. Nella serata di domenica 2 agosto infatti, i migliori piloti dei campionati PRO - SILVER - AM della SRO E-Sport GT Series 2020, scenderanno sulla pista virtuale di Suzuka per partecipare alla Grand Finale.

L’evento sensazionale al suo termine farà calare il sipario sulla competizione, organizzata da SRO Motorsport Group in collaborazione con Kunos Simulazioni e AK Informatica, che ha coinvolto diversi piloti reali di fama mondiale ed i migliori sim racers internazionali.

Sono ben 33 i partecipanti che si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di campione assoluto. Tra questi, nella categoria PRO (che comprendere esclusivamente piloti reali), figurano i nomi di David Perel, driver Ferrari del team Rinaldi Racing, Andy Soucek a bordo della sua Bentley Continental GT3 del team K-Pax Racing ed infine il velocissimo francese Romain Monti, pilota Bentley del team Bullitt Racing.

Nella categoria SILVER e AM spazio invece ai talenti provenienti dal mondo sim racing. Lo spagnolo Jesus Sicilia, già campione della SILVER Series, tenterà sicuramente di conquistare il titolo a bordo della sua Aston Martin V8 Vantage GT3 ma, allo stesso tempo, dovrà difendersi dagli agguerritissimi avversari tra cui: Patrick Selva e Arthur Kammerer (McLaren), Kamil Franczak (Lamborghini), Andrea Capoccia (Audi) e David Tonizza (Ferrari).

Per quanto riguarda invece la categoria AM Samir Ibraimi e Michele Nerbi, entrambi a bordo della Porsche 911 II GT3 R, tenteranno di dimostrare le loro qualità velocistiche e strategiche per portare la vettura della Casa di Stoccarda sul gradino più alto del podio.

Il nuovo format della gara, che prevede ben 120 minuti di competizione ed un pit stop obbligatorio, permetterà ai partecipanti di elaborare diverse strategie in base alle potenzialità della propria vettura e al proprio stile di guida, regalando all’audience uno spettacolo il cui esito è tutto meno che scontato.

Infine, ai primi tre classificati della Grand Finale, spetteranno dei trofei speciali. L’appuntamento con lo streaming della Grand Finale della SRO E-Sport GT Series 2020 è fissato domenica 2 agosto a partire dalle 21:00 sul sito ufficiale del GT World Challenge powered by AWS, sul canale Youtube GTWorld, sul canale Twitch di SRO Motorsport ed infine sulla pagina Facebook SRO E-Sport GT Series.