SSB Ultimate:lottatori reinterpretati in chiave realistica dall'Art Director di God of War

Il noto Art Director di God of War, Rafael Grassetti torna a dedicarsi ai lottatori di Super Smash Bros Ultimate, reinterpretandoli in chiave estremamente realistica.

In seguito alla pubblicazione della nuova iterazione della serie picchiaduro della Casa di Kyoto, l'artista si è infatti dilettato nel realizzare numerosi ritratti dedicati ai membri del roster. Diversi i personaggi riprodotti da Grassetti e condivisi da quest'ultimo con il pubblico tramite i propri account Twitter ed Instagram. Tra i protagonisti di questi speciali artwork possiamo infatti trovare reinterpretazioni di Pikachu e Mewtwo, ma anche realistiche versioni di Link e Star Fox. Oltre a Pokemon e The Legend of Zelda, Grassetti ha trovato il tempo per dedicarsi anche all'universo videoludico di Super Mario, con riproduzioni della Principessa Peach e Yoshi.



A ormai diversi mesi di distanza dalla pubblicazione di Super Smash Bros Ultimate, Rafael Grassetti non sembra aver perso l'entusiasmo per quest'attività, ed ha recentemente aggiunto alcune new entry all'interno di questa galleria d'eccezione. Come potete infatti verificare nei cinguetti disponibili in calce a questa news, l'Art Director di Santa Monica si è dedicato alla riproduzione di ulteriori personaggi. Presenti all'appello Wario e Luigi, ma anche l'iconico Pac-Man e Bowser Junior. Cosa ve ne pare, vi piacciono?