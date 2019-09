SSBU: la community si stringe attorno a Elegant e dona oltre 11.000 Dollari

Matt “Elegant” Fitzpatrick, professionista di Super Smash Bros Ultimate (riconosciuto unanimemente come uno dei migliori Luigi in circolazione nella scena attuale) è stato sospeso dai 2GGaming dopo uno scatto d'ira avvenuto qualche giorno fa, in cui avrebbe colpito e sfondato un muro dopo aver perso una partita.

In realtà, come si è scoperto, la sconfitta è stata solo la ciliegina sulla torta dello stress accumulato dal ragazzo a causa di fattori esterni al gioco che riguardavano la sfera privata.

In particolare, lui e la sua famiglia avrebbero subito il furto di un furgone per i traslochi in cui era contenuta tutta la loro vita.

Sorprendentemente, la community di Smash ha fatto cerchio attorno al giocatore, raccogliendo 11.725 Dollari con GoFundMe, per supportarlo.

Molti di coloro che hanno donato hanno anche pubblicato commenti incoraggianti. "Ho risolto la sua vita", "Spero che abbia risolto la sua vita in modo da poterlo vedere presto nei tornei!", "Continua così, amico ".

L'organizzazione per cui gioca ha comunque ribadito che dovrà risarcire i danni fatti al muro prima di poter tornare a competere. In ogni caso, con oltre 11.000 donati dai fan al giocatore, non dovrebbe avere problemi a risarcire i danni fatti al muro dell'Esport Arena.