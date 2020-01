SSBU European Team Cup: al via le selezioni per la nazionale azzurra

Oltre quarantamila spettatori unici e decine di giocatori da tutta Italia per guadagnarsi un posto alla competizione europea: questi i numeri della scorsa edizione della Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup, il torneo a squadre che l'anno scorso vide trionfare la Germania.

Un successo che ha portato l’azienda giapponese a replicare nel 2020 con una seconda edizione ricca di novità. Prima su tutte la rimozione della Smash Ball dal regolamento, l’oggetto che consente di ottenere istantaneamente la mossa più potente del proprio personaggio, lo Smash Finale, scelta che rende l’intero torneo ancora più competitivo e d’appeal per tutti gli appassionati della scena italiana e internazionale.

La nuova edizione verrà inaugurata sul suolo italiano con le qualificazioni dal vivo il prossimo primo febbraio 2020 al Video Games Party di Milano (Viale Angelo Filippetti, 41), durante le quali verrà selezionata la Nazionale Italiana che avrà l’onore e l’onere di rappresentare il Paese alla fase europea.

La prima fase della Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2020 è gratuita, aperta a tutti e, come ogni evento Nintendo che si rispetti, riserverà tante sorprese ai partecipanti, tra cui una speciale goodie bag con gadget esclusivi.

L’obiettivo, come anticipato, è quello di trovare il team perfetto per rappresentare l’Italia a un evento a cui parteciperanno altri undici paesi del Vecchio Continente, una sfida tra i migliori del panorama competitivo europeo.

Con questa seconda edizione, la European Team Cup ripropone il suo regolamento unico che prevede squadre formate da tre membri ciascuna. Le sfide si giocheranno nelle modalità Incontro normale 2v2, Mischia totale e Smash di gruppo 3v3 al meglio delle 3 partite e delle 5 vite, ma da quest’anno senza alcun oggetto.

I partecipanti avranno così modo di dare sfoggio delle loro abilità in un contesto ancora più competitivo, in cui le skill di ogni membro si combinano con quella dell’intera squadra. Per tutti gli spettatori, l’appuntamento con le fasi di qualifica italiane è sui canali ufficiali Twitch e YouTube di Nintendo Italia.

Le registrazioni per la Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2020 sono già aperte su Smash.gg, il website ufficiale dove è possibile trovare tutte le informazioni sulla competizione.