Quale SSD comprare per PS5? La nostra guida aggiornata al 2022

A settembre 2021, Sony ha distribuito il firmware PS5 per espandere la memoria, rendendo questa operazione non solo possibile, ma anche estremamente semplice. Per farlo, però, bisogna rispettare una serie di requisiti, scegliendo l'unità giusta per le nostre esigenze.

Aggiungere un SSD M.2 alla propria console è molto semplice e vi suggeriamo la nostra guida all'espansione di memoria su PS5; quanto all'acquisto, invece, nell'ultimo anno abbiamo assistito a un drastico calo dei prezzi, che ha reso questa operazione molto più accessibile. Ecco gli affari migliori di questa fine 2022:

Samsung 980 Pro senza dissipatore - 500 GB - 106,01 euro

Samsung 980 Pro senza dissipatore - 1 TB - 138,73 euro

WD Black SN850 con dissipatore - 500 GB - 95,99 euro

- 500 GB - 95,99 euro WD Black SN850 senza dissipatore - 1 TB - 159,95 euro

AORUS 7000s con dissipatore - 1 TB - 126,50 euro

- 1 TB - 126,50 euro Crucial P5 Plus senza dissipatore - 1 TB - 122,90 euro

Sabrent Rocket 4 Plus senza dissipatore - 1 TB - 132,99 euro (coupon 5% in pagina)

Qualora aveste optato per un'unità di memoria priva di dissipatore, suggeriamo di valutarne l'acquisto in tandem a un prezzo contenuto:

CTRICALVER dissipatore M.2 - 7,99 euro

ICY BOX dissipatore M.2 - 10,25 euro

Se, invece, siete alla ricerca di un cavo che supporti tutti gli standard video delle nuove console, ecco la nostra guida ai cavi HDMI per PS5.