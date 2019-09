Con l'SSD di PS5 sarà più facile creare giochi divertenti, secondo gli autori di Tamarin

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di GamingBolt per illustrare le dinamiche di gameplay della frizzante avventura di Tamarin, Omar Sawi di Chameleon Games si è unito al già ampio coro di sviluppatori che guardano con entusiasmo al nuovo hard disk iperveloce di PlayStation 5.

Senza troppi giri di parole, Sawi ha discusso dell'SSD di PS5 e spiegato che l'hard disk della console next-gen di Sony è "qualcosa di davvero fantastico. Sapete, i tempi di caricamento sono proprio una seccatura, è difficile mascherarli. Tutti gli sviluppatori che operano con le console di questa generazione hanno dovuto farci i conti, perchè non volevamo riempire i nostri giochi di caricamenti e perciò abbiamo dovuto riprogettare i livelli per aggirare questo problema".

I trucchi escogitati dagli sviluppatori in questa generazione per evitare di riempire i propri titoli di schermate di caricamento, secondo Sawi, sono stati molteplici:"Ad esempio, abbiamo creato dei tunnel più lunghi del necessario e collocato delle caverne intermedie per fare sì che la nuova porzione del mondo di gioco si caricasse in tempo senza alcuna schermata di attesa, e questo perchè un normale hard disk meccanico è piuttosto lento. Un SSD del genere faciliterebbe gli sviluppatori e li spingerebbe a concentrarsi solo si ciò che è più divertente".

Il boss della software house artefice dell'avventura Tamarin ispirata ai kolossal RARE spiega inoltre che "con i giochi d'azione, l'immediatezza e la reattività sono ciò che li rende piacevoli. Tutto ovviamente inizia con i controlli del personaggio, ma è un discorso che può estendersi anche alla possibilità di ottenere un framerate elevato e alla presenza o meno di momenti di pausa nel corso dell'avventura, con tutto ciò che accade nel mezzo".

Grazie anche all'SSD iperveloce, Sony conta di abbattere i consumi della propria console next-gen stringendo una partership con Playing for the Planet che contribuirà a ridurre l'impatto ambientale di PS5, sia nelle fasi in stand-by che, presumibilmente, in quelle di utilizzo più intensivo.