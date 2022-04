SSD per PS5, PS4 e Xbox Series X/S in sconto su Amazon

Le nuove console attuamente in commercio, PS5, Xbox Series S e X, dispongono già di una memoria SSD all'interno della console che garantiscono dei tempi di caricamento rapidissimi, le console della passata generazione invece posseggono degli HHD che però possono essere tranquillamente sostituiti o implementati con degli SSD.

Se siete possessori di PS4 (Fat, Slim o Pro), potete tranquillamente sostituire il vostro HHD con una memoria SSD, la procedura è molto semplice e tra i prodotti in promozione vi consigliamo:

Installare un SSD su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X è leggermente più complesso, è però possibile acquistare un SSD esterno da collegare con il cavo USB alla console, tra gli articoli in offerta vi segnaliamo:

I possessori di Xbox Series S e X potranno aumentare la capacità della memoria della console solamente acquistando una Seagate Expansion Card, l'unica al momento compatibile con le nuove console di Microsoft, a questo link al prezzo di 155 euro per la versione da 512 GB, 229,99 euro per quella 1 TB e 442 euro per l'edizione più capiente da 2 TB.

PS5 invece monta le memorie SSD M.2, tra tutte vi consigliamo WD_BLACK SN850 1TB a 176,09 euro e Seagate FireCuda 530 NVMe da ben 2 TB a 338,90 euro.