SSD per PS5 in sconto per il Black Friday a meno di 65 euro, nuova offerta Amazon

Volete espandere la memoria della vostra PlayStation 5 ma non volete spendere troppo? Su Amazon è disponibile una nuova offerta che vi permetterà di acquistare un SSD per PS5 ad un prezzo super, meno di 65 euro per il taglio da 512 GB. Niente male vero?

ADATA SSD XPG Gammix S70 Blade 512 GB M.2 PCIE 4.0 Gen4X4 2280 per PS5 costa 63.20 euro invece di 96.99 euro con un risparmio del 35% sul prezzo di listino, una offerta interessante per aumentare la memoria di PlayStation 5 ad un prezzo decisamente contenuto.

Le dimensioni dell'SSD sono ‎8x2.2x0.35 cm per un peso totale di 10 grammi, si tratta di una unità a stato solido da 512 GB M.2 2280 PCIE 4.0 dunque perfettamente compatibile con tutti i modelli di PlayStation 5 attualmente in commercio. La tecnologia di correzione degli errori offre un valore totale di byte scritti più elevato per una lunga durata, S70 Blade è dotato di un dissipatore in alluminio resistente alle alte temperature per ridurre il calore fino al 20%.

