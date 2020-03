L'SSD di Xbox Series X garantirà gli stessi vantaggi di quello PS5, per uno sviluppatore

Discutendo delle potenzialità grafiche di Xbox Series X e PS5, lo sviluppatore conosciuto come NitX si dice certo del fatto che l'SSD della prossima console Microsoft saprà garantire i medesimi vantaggi prestazionali dell'SSD customizzato della piattaforma nextgen di casa Sony.

In un proficuo scambio di opinioni con il collega conosciuto su ResetEra con il nickname di JasoNsider, lo sviluppatore NitX ha esposto il suo punto di vista sulle potenzialità delle memorie interne equipaggiate dalle future console casalinghe di Sony e Microsoft.

Riferendosi esplicitamente all'SSD iperveloce di PS5, NitX ha spiegato che "anche l'SSD di Xbox Series X sarà in grado di fare le stesse cose. La Xbox Velocity Architecture è stata realizzata proprio per questo scopo. La maggior banda passante della RAM, lavorando all'unisono con l'SSD, consentirà lo streaming di moltissimi dati. Ovviamente, tutti i discorsi legati alla forza bruta e ai numeri hanno la loro importanza, ma sottolineo come molto dipende dall'architettura della console, così come dai motore grafici utilizzati per i giochi nextgen".

A margine della presentazione delle specifiche delle console nextgen di Sony e Microsoft, anche altri sviluppatori hanno condiviso il loro parere sulle migliorie prestazionali e sull'impatto degli SSD di Xbox Series X e PS5 sulla grafica e sulle innovazioni a cui assisteremo nei giochi futuri.