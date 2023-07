L'SSD di Xbox Series X non è all'altezza di quello PS5, per gli autori di Quantum Error

Inizialmente annunciato esclusivamente per piattaforme PlayStation, Quantum Error, l'horror game Sci-Fi ispirato a Dead Space, è stato annunciato in un secondo momento anche per Xbox Series X. Tuttavia, stando agli ultimi aggiornamenti, sembra che il team di sviluppo abbia riscontrato qualche difficoltà lavorando sulla console Microsoft.

La differenza principale che TeamKill Media ha riscontrato sviluppando sulle due piattaforme è che l'SSD di PlayStation 5, uno degli aspetti su cui Sony si è concentrata maggiormente durante il periodo di lancio della console, è "estremamente veloce" e che quello di Series X non regge il confronto. Come dichiarato in un recente cinguettio su Twitter, gli sviluppatori di Quantum Error hanno "iniziato a cercare di ottimizzare il gioco per Xbox, ma sfortunatamente ci vorrà sicuramente un po' di tempo; Quantum Error è stato concepito per essere giocato con l'SSD estremamente veloce di PS5, l'SSD di Xbox è un po' più lento e quindi dovremo cambiare un po' le cose per compensare questa differenza di velocità".

Il team ha sottolineato ancor più decisamente la differenza prestazionale specificando che "l'SSD in Xbox è tanto lento da dover inserire schermate di caricamento nel gioco tra gli ambienti, mentre PS5 è perfetta e non necessita affatto di schermate di caricamento".

Dichiarazioni che non hanno reso felici alcuni utenti, ma TeamKill Media afferma di aver semplicemente optato per una comunicazione trasparente nei confronti di chi attende l'arrivo di Quantum Error: "Vogliamo mettere le cose in chiaro sul fatto che rispondere onestamente a una domanda non significa in alcun modo accusare Xbox per qualcosa, tutto ciò che abbiamo fatto è stato sottolineare l'attuale problema che abbiamo riscontrato e che dovremo dedicare più tempo per risolverlo. Una piattaforma diversa potrebbe richiedere soluzioni diverse, niente di sbagliato in questo. Non rilasceremo la versione Xbox finché non sarà pronta e vogliamo che i fan di Xbox possano godere dell'esperienza e della qualità del gioco tanto quanto i fan di PS5".

Il lancio di Quantum Error è previsto per il 2023 su PlayStation 5 e PlayStation 4, ed arriverà in un secondo momento anche su Xbox Series X|S.