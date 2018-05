SSX 3 è ancora più bello su Xbox One e Xbox One X, parola di Digital Foundry

La retrocompatibilità disponibile sulle console di casa Microsoft ha dato una seconda giovinezza al vecchio e caro SSX 3, uno degli snowboard game più apprezzati di sempre ed una vera e propria perla videoludica del passato.

Uscito nel lontano 2003 su una moltitudine di piattaforme, tra cui PlayStation 2, GameCube e la prima Xbox, SSX 3 fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l'epoca, una sorta di piccolo capolavoro tecnologico, del quale stupiva soprattutto il mondo di gioco open world: pensate che, partendo dal punto più alto della mappa, era necessaria una mezz'oretta per raggiungere la sezione più bassa.

Per quanto riguarda la risoluzione, il titolo girava a 512x448 su PlayStation 2, che a conti fatti risulta essere la versione più "debole" del gioco anche a causa del framerate ballerino, che spaziava spesso dai 60 ai 30 fps; su Xbox invece si poteva giocare tranquillamente a 640x480, anche se in alcune zone persistevano degli sbalzi di frame. Ma è proprio con la risoluzione che la retrocompatibilità compie la sua magia.

Su Xbox One S questi valori vengono quadruplicati, facendo girare così il gioco a 1280x960, mentre su Xbox One X si arriva addirittura a 2560x1920, sedici volte quella originale. Il framerate, ovviamente, è incollato ai 60 frame per secondo, anche se qualche minuscola sbavatura di avverte ancora qua e là.

Per godervi tutta la meraviglia di cui è capace anche oggi SSX 3, vi consigliamo di guardarvi la video-analisi tecnica di Digital Foundry.