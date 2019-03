Sta per accadere 'qualcosa di impossibile' su Switch, rivela un insider Nintendo

Dopo aver anticipato parte degli annunci del Nintendo Direct di febbraio, il noto insider conosciuto come King Zell ha rivelato sulle pagine del forum di ResetEra che sta per accadere "qualcosa di impossibile" su Nintendo Switch.

Le indiscrezioni raccolte dalla gola profonda della casa di Kyoto suggeriscono infatti che "stanno per arrivare nuovi videogiochi su Nintendo Switch, e almeno uno di essi non sarebbe stato possibile anche solo immaginarlo fino a qualche anno fa. Sono curioso di ammirare le reazioni all'annuncio", ha riferito King Zell prima di concludere il suo intervento con un eloquente "sarà qualcosa di impossibile, un po' come vedere Super Mario su PlayStation".

Dal tenore delle dichiarazioni di King Zell sembra improbabile che si riferisca all'approdo di Xbox Game Pass su Switch, viste le intenzioni già pubblicamente manifestate da Microsoft di lanciare il servizio in abbonamento sulla console ibrida di Nintendo nel corso dei prossimi mesi insieme a Project xCloud.

A prescindere dalla veridicità o meno dei rumor di King Zell, per il 20 marzo i vertici della Grande N hanno recentemente pianificato un Nindies Showcase dedicato interamente ai videogiochi indipendenti che approderanno su Switch tra la primavera e l'autunno del 2019.