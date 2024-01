Staccata la spina a The Day Before, con buona pace dell'unico giocatore attivo

Uscito il 7 dicembre scorso, The Day Before muore ufficialmente oggi con lo spegnimento dei server. Ufficialmente il team di sviluppo ha chiuso pochi giorni dopo il lancio, tuttavia i server hanno chiuso oggi e da questo momento il gioco non è più nemmeno disponibile su Steam.

Una morte che ovviamente non stupisce nessuno e che anzi, era già stata preannunciata da tempo dal publisher Mytona. Con grande dispiacere, immaginiamo, dell'unico giocatore attivo sui server di The Day Before, un temerario.

Purtroppo The Day Before è un progetto finito male, nato sicuramente sotto un grande hype ma di fatto incapace di mantenere minimamente le promesse iniziali, vuoi a causa dell'inesperienza del team di sviluppo, vuoi a causa della poco esperienza del publisher in questo tipo di produzioni.

Di fatto The Day Before è morto quattro giorni dopo il lancio, nonostante il buon numero di download iniziali, il team non è riuscito a rientrare nei costi e si è reso conto di non avere più denaro per proseguire lo sviluppo. I giocatori sono stati quindi rimborsati dal publisher e gli sviluppatori hanno chiuso i battenti, non garantendo più aggiornamenti di alcun tipo.

Attualmente è in lavorazione una mod non ufficiale per giocare offline a The Day Before, chissà quindi che il gioco non possa in qualche modo tornare a vivere.