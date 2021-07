Stack Up! (or dive trying): il platform arcade italiano è in arrivo su PC, ecco il video

Il team di sviluppo italiano di PixelConflict si appresta a lanciare su Steam il frizzante platform arcade Stack Up! (or dive trying) e, per l'occasione, confeziona un video gameplay per aiutarci a familiarizzare con le dinamiche e i contenuti del titolo.

Il videogioco che terrà a battesimo le fucine creative di PixelConflict promette di offrire un'esperienza platform intensa e spensierata, caratterizzata da una curva di apprendimento non particolarmente ripida ma sufficiente a garantire un tasso di sfida congruo alle esigenze e ai gusti dei patiti del genere.

Lo scopo del titolo sarà soltanto uno, ossia quello di sfruttare i diversi elementi dello scenario e di ricollocarli nell'ambientazione per non toccare mai l'acqua. Il progetto prevede sia una modalità a giocatore singolo, perfetta per prendere dimestichezza con il sistema di gameplay basato sull'impilamento degli oggetti, che un modulo multiplayer in cui ingaggiare battaglie all'ultima torre di suppellettili e mobili in stile cartoonesco.

Nel gioco troverà spazio sin dal day one il supporto ai doppi controlli tramite gamepad o mouse/tastiera, insieme a un sistema per poter customizzare l'aspetto del proprio alter-ego. Le sfide spensierate di Stack Up! (or dive trying) partiranno ufficialmente il 16 luglio, in coincidenza del lancio del platform di PixelConflict su PC. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina Steam del titolo, con tutte le informazioni sui contenuti e sulle specifiche di Stack Up.