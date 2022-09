Tutti gli stadi di FIFA 23, l'elenco completo sempre aggiornato

FIFA 23 si avvicina al suo esordio sul mercato, fissato per il 30 settembre su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox, oltre alla Legacy Edition per Switch. Il nuovo esponente della serie calcistica di Electronic Arts promette di essere molto ricco di contenuti tra squadre, modalità di gioco, FUT e opzioni per l'online.

Ed ovviamente saranno molto numerosi anche gli Stadi, provenienti da tutto il mondo e con la presenza confermata di molti tra i più famosi campi da gioco. Di seguito ecco l'elenco completo confermato da EA:

Tutti gli Stadi di FIFA 23

Academy Stadium (Barclays Women’s Super League)

Al Jayeed Stadium

Allianz Stadium (Serie A Tim)

Aloha Park

Anfield (Premier League)

Arena D’Oro

Arena del Centenario

Atarürk Olimpiyat Stadium (Süper Lig)

Banc of California Stadium (MLS)

Bay Arena (Bundesliga)

BC Place (MLS)

Borussia-Park (Bundesliga)

Bramall Lane (English Football League)

Cardiff City Stadium (English Football League)

Carrow Road (English Football League)

Civitas METROPOLITANO (Laliga Santander)

Coliseum Alfonso Pérez (Laliga Santander)

Court Lane

Craven Cottage (Premier League)

Crown Lane

Deutsche Bank Park (Bundesliga)

Dignity Health Sports Park (MLS)

Donbass Arena

Düsseldorf-Arena (Bundesliga 2)

Eastpoint Arena

El Alcoraz (Laliga Smartbank)

El Grandioso

Le Libertador

Elland Road (Premier League)

Emirates Stadium (Premier League)

Estadio Benito Villamarín (Laliga Santander)

Estadio Ciutat de Valéncia (Laliga Smartbank)

Estadio de la Cerámica (Laliga Santander)

Estadio de las Artes

Estadio de Gran Canaria (Laliga Smartbank)

Estadio de Mendizorroza (Laliga Smartbank)

Estadio de Montilivi (Laliga Santander)

Estadio de Vallecas (Laliga Santander)

Estádio do Dragão (Liga Portugal)

Estádio do SL Benfica (Liga Portugal)

Estadio El Medio

Estadio El Sadar (Laliga Santander)

Estadio José Zorilla (Laliga Santander)

Estadio La Rosaleda (Laliga Smartbank)

Estadio LDA Ricardo E. Bochini (Lida Profesional De Fútbol)

Estadio Mestalla (Laliga Santander)

Estadio Nuevo Los Cámenes (Laliga Smartbank)

Estadio Presidente G.Lopes

Estadio Presidente Perón (Lida Profesional De Fútbol)

Estadio San Mamés (Laliga Santander)

Estadio Santiago Bernabéu (Laliga Santander)

Etihad Stadium (Premier League)

Euro Park

Europa-Park Stadion (Bundesliga)

FIFAe Stadium

Forest Park Stadium

Fratton Park (English Football League)

FUT Stadium [esclusiva FUT]

Goodison Park (Premier League)

Groupama Stadium (Ligue 1 Uber Eats)

Gtech Community Stadium (Premier League)

Heinz von Heiden Arena (Bundesliga 2)

Home Deluxe Arena (Bundesliga 2)

Ivy Lane

Johan Cruijff ArenA (Eredivisie)

King Abdullah Sports City (MBS Pro League)

King Fahd Stadium (MBS Pro League)

King Power Stadium (Premier League)

Kirklees Stadium (English Football League)

La Bombonera (Lida Profesional De Fútbol)

Loftus Road (English Football League)

London Stadium (Premier League)

Longville Stadium

Lumen Field (MLS)

Max-Morlock-Stadion (Bundesliga 2)

Mercedes-Benz Arena (Bundesliga)

Mercedes-Benz Stadium (MLS)

MEWA Arena (Bundesliga)

MKM Stadium (English Football League)

Molineux Stadium (Premier League)

Molton Road Municipal de Butarque (Laliga Smartbank)

Municipal de Ipurua (Laliga Smartbank)

Nuevo Mirandilla (Laliga Santander)

O Dromo

Oktigann Park

Old Trafford (Premier League)

Olympiastadion (Bundesliga)

Orange Vélodrome (Ligue 1 Uber Eats)

Parc des Princes (Ligue 1 Uber Eats)

Philips Stadion (Eredivise)

PreZero Arena (Bundesliga)

Providence Park (MLS)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Laliga Santander)

RCDE Stadium (Laliga Santander)

Reale Arena (Laliga Santander)

Red Bull Arena – New Jersey (MLS)

RheinEnergieStadion (Bundesliga)

Riverside Stadium (English Football League)

San Siro (Serie A Tim)

Sanderson Park

SchücoArena (Bundesliga 2)

Selhurst Park (Premier League)

Signal Iduna Park (Bundesliga)

St. James’ Park (Premier League)

St. Mary’s Stadium (Premier League)

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion An der Alten Försterei (Bundesliga)

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Stadium of Light (English Football League)

Stamford Bridge (Premier League)

Stoke City FC Stadium (English Football League)

Swansea.com Stadium (English Football League)

The Amex Stadium (Premier League)

The City Ground (Premier League) [update gratis post-lancio]

The Hawthorns (English Football League)

Tottenham Hotspur Stadium (Premier League)

Town Park Turf Moor (English Football League)

Union Park Stadium

VELTINS-Arena (Bundesliga)

Vicarage Road (English Football League)

Villa Park (Premier League)

Visit Mallorca Estadi (Laliga Santander)

Vitality Stadium (Premier League)

Volksparkstadion (Bundesliga 2)

Volkswagen Arena (Bundesliga)

Waldstadion

Wembley Stadium

Wohninvest Westerstadion (Bundesliga)

WWEK Arena (Bundesliga)

I nuovi Stadi di FIFA 23

Allianz Stadium

Banc of California Stadium

El Sadar Stadion

Europa-Park Stadion

Forest City Ground (update gratis post-lancio)

La Bombonera Longville Stadium (originale)

Manchester City Academy Stadium

Oktigann Park (originale)

Philips Stadion

Stadi di FIFA 23 VOLTA

Amsterdam Underpass

Art Festival

Barcelona Plaza

Beach Party

Berlin Block Party

Buenos Aires

Cape Town

Dubai Favela

Football Royalty

Ice Ruins

Lagos

London

Mars Base

Mexico City

Miami

Milano

New York

Parigi

Paris Streets Parking Lot

Roma

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA City Warehouse

