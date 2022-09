Stadia addio: che fine faranno i controller? I giocatori chiedono a Google di sbloccarli

A inizio 2023 Google Stadia chiuderà i battenti, come confermato di recente dagli stessi vertici della divisione Stadia del colosso di Mountain View. Alla luce dell'addio a Stadia, la community chiede perciò a Big G di sbloccare i controller per renderli utilizzabili in wireless su altre piattaforme.

Il controller di Stadia, in effetti, risulta essere compatibile solo nel contesto delle applicazioni utilizzate da Google su PC, smart TV e sistemi mobile per poter accedere ai servizi in game streaming della propria piattaforma "su nuvola".

Stante l'attuale situazione, anche i controller di Stadia dovrebbero cessare definitivamente di funzionare 'in modalità wireless' a partire dalla giornata di mercoledì 18 gennaio 2023, quando cioé non sarà più possibile accedere ai server della piattaforma in game streaming di Google.

Con questa consapevolezza, in tanti stanno chiedendo al colosso tecnologico americano di aggiornare il firmware del controller per sbloccarne i moduli Bluetooth o Wi-Fi per garantirne l'utilizzo come pad generico su PC, sistemi mobile e, volendo, anche su PS4 e console della famiglia Xbox e Nintendo Switch. Qualora non fosse possibile, c'è poi chi si è spinto a chiedere che Google renda open source il codice del firmware del controller per fare in modo che la community possa creare un'applicazione apposita per sbloccare le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi.

In attesa di ulteriori sviluppi, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulla morte di Google Stadia dopo tre anni dall'apertura e un'ingente quantità di denaro investita da Big G sulla tecnologia per il game streaming e il supporto dell'ormai chiusa divisione interna Stadia Games.