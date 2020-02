Su Stadia arriva Monster Energy Supercross 3, ma costa 10 euro in più rispetto a Steam

Sta montando una piccola polemica relativa a Google Stadia e al prezzo dei suoi giochi, dato che il servizio streaming del colosso di Mountain View ha appena aggiunto al proprio catalogo Monster Energy Supercross 3, che però viene proposto ad un prezzo leggermente più alto rispetto ad esempio a Steam.

Il gioco infatti, sulla piattaforma di Google viene proposto ad un prezzo di 60 euro, mentre sullo store di Valve lo si può trovare in vendita a 50 euro. Non ci sono variazioni di contenuti tra le due edizioni, per cui il prezzo più elevato è giustificato dalla questione portatilità e il famoso "play anywhere".

Si tratta di un problema che viene riproposto periodicamente, dato che non si tratta del solo gioco che Stadia vende a prezzo lievemente maggiorato rispetto alla concorrenza, e che tende a dividere i giocatori tra chi giustifica il sovrapprezzo per via dei servizi offerti da Google, e chi invece critica una decisione del genere, perché si tratta pur sempre, sostanzialmente, dello stesso prodotto.

Se volete approfondire sul gioco in questione, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Monster Energy Supercross 3. Sempre a proposito di Stadia, sul catalogo della piattaforma è previsto per oggi anche l'ingresso di Joker in Mortal Kombat 11 come parte del Kombat Pack.