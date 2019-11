Stadia: il Buddy Pass è disponibile, da ora potete regalare a un amico tre mesi di prova

Buone notizie per i possessori della Founder's Edition di Google Stadia, ma soprattutto per i loro amici, dato che il colosso di Mountain View ha appena annunciato che sono ora disponibili i cosiddetti Buddy Pass, ossia i codici per regalare tre mesi di prova del servizio ad un amico.

I pass sono disponibili direttamente sull'app mobile di Stadia, all'interno della quale si troverà da oggi l'icona di una busta da lettere. Cliccando su di essa, l'utente potrà decidere a chi mandare il codice, che riceverà l'invito via mail.

Per quanto riguarda appunto chi riceverà il codice, per riscattarlo sarà necessario scaricare l'app e recarsi nell'apposita sezione, e a quel punto bisognerà creare il proprio account di Google Stadia. Il codice potrà essere riscattato entro tre mesi, e non ci sarà ovviamente bisogno dello Stadia Controller per poter giocare, ma saranno compatibili, come spiegato, "molti controller popolari", o semplicemente mouse e tastiera.

Il Buddy Pass offre tre mesi di Google Stadia Pro gratuiti, e una volta terminati l'utente potrà scegliere se continuare o cancellare il servizio. Qualora scegliesse quest'ultima ipotesi, sarà sempre possibile giocare ai titoli acquistati su Stadia, ma si perderà naturalmente l'accesso ai titoli gratuiti della piattaforma.

E voi avete già mandato i vostri inviti? Se volete saperne di più, sul nostro sito trovate tutto quello che c'è da sapere su Stadia.