Stadia chiude: quale futuro per la tecnologia game streaming di Google?

Nel dare la (forse non troppo) sorprendente notizia della chiusura di Google Stadia, il dirigente Phil Harrison spiega quale sarà il futuro dell'avveniristica tecnologia ideata da 'Big G' per dare forma alla sua piattaforma per il game streaming.

Nel passaggio finale della lettera aperta pubblicata da Harrison, il vicepresidente e General Manager della divisione Stadia di Google sottolinea come "la piattaforma tecnologica alla base di Stadia è stata testata su larga scala ed è una piattaforma che trascende i giochi. Vediamo chiare opportunità per applicare questa tecnologia in altre parti di Google come YouTube, Google Play e i nostri sforzi per la realtà aumentata (AR), oltre a renderla disponibile ai nostri partner del settore, in linea con la direzione in cui vediamo il futuro dei giochi".

Stando ad Harrison, quindi, la tecnologia cloud alla base di Stadia continuerà ad essere centrale nel futuro di Big G, come sottolinea lo stesso dirigente spiegando che "rimaniamo profondamente impegnati nell'industria videoludica e continueremo a investire in nuovi strumenti, tecnologie e piattaforme con cui alimentare la creatività e il successo di sviluppatori, partner di settore, clienti cloud e creatori di contenuti".

In chiusura del suo intervento, Harrison ricorda anche i tanti sviluppatori e programmatori del team Stadia, suggerendo l'intenzione di Google di dare un seguito al loro lavoro: "Molti dei membri del team di Stadia porteranno avanti questo lavoro in altre parti dell'azienda. Siamo grati a tutti loro per il lavoro rivoluzionario che hanno svolto e non vediamo l'ora di vedere quale impatto avranno nell'evoluzione dell'industria videoludica e nel settore del game streaming".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Google Stadia chiuderà ufficialmente i battenti il 18 gennaio 2023: il colosso di Mountain View promette di rimborsare tutti gli acquisti effettuati in hardware e videogiochi Stadia entro metà gennaio 2023.