Stadia Connect: nuovo appuntamento su Twitch con Everyeye, domani dalle ore 18:00

L'estate degli eventi videoludici segna una nuova tappa con lo Stadia Connect previsto per domani 14 luglio.

A partire dalle ore 18:00 di martedì 14 luglio sul canale Twitch di Everyeye andrà in onda una speciale live in occasione dell'appuntamento con il nuovo Stadia Connect di Google. Come al solito, seguiremo l'evento in compagnia della redazione e della nostra community con commenti in diretta e con l'analisi pre e post show.

Dopo le critiche ricevute da Google con l'ultimo episodio di aprile, il prossimo Stadia Connect potrebbe consentire alla società di Mountain View di ridefinire il format e di recuperare il terreno perduto. Oltre al già annunciato gameplay di Orcs Must Die! 3, l'ampliamento degli Stadia Games and Entertainment con l'acquisizione di Typhoon Studios e di altre software house apre le porte a ulteriori novità.

