Stadia presto su Android TV OS, Chromecast with Google TV e NVIDIA Shield

Già fruibile su PC, Chromecast Ultra e dispositivi mobili Android (tramite un'app dedicata) e iOS (via Safari), presto Google Stadia arriverà su una nuova rosa di dispositivi, che comprende Chromecast with Google TV e un'ampia gamma di televisori con Android TV OS.

"Nel giro di poche settimane, vedremo milioni di TV prendere vita con dei giochi disponibili all'avvio istantaneamente con Stadia", avverte Google. Il servizio cloud gaming Stadia sarà fruibile su Chromecast with Google TV e sui dispositivi con Android TV OS a partire dal 23 giugno mediante un'app dedicata scaricabile dal Play Store.

Lista dei nuovi dispositivi compatibili dal 23 giugno

Chromecast with Google TV

Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick and UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, and OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi MIBOX3 and MIBOX4

Se possedete un dispositivo Android TV OS non incluso nella lista, potrete ugualmente scaricare l'app e testare il supporto sperimentale. Potreste incorrere in qualche problema, ma il gaming dovrebbe essere garantito anche sui dispositivi non ancora supportati ufficialmente.

Per giocare dispositivi summenzionati potrete utilizzare lo Stadia Controller oppure un controller Bluetooth compatibile che già possedete. Maggiori informazioni al riguardo verranno fornite nello Stadia Help Center nelle prossime settimane.