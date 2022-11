Stadia: Google ha cominciato a spedire i rimborsi in vista della chiusura

Quando lo scorso settembre ha annunciato la chiusura di Stadia, Google ha promesso di risarcire a tutti i giocatori ogni singolo centesimo speso nell'acquisto di hardware, giochi e DLC sull'ormai morente piattaforma cloud e sul Google Store. Ebbene, Big G sta finalmente tenendo fede alla parola data.

Com'è possibile leggere sul sito del supporto di Stadia, Google ha ufficialmente cominciato a spedire i rimborsi ai videogiocatori che ne hanno diritto. "A partire dal 9 novembre 2022, Stadia cercherà di elaborare automaticamente i rimborsi per tutti gli acquisti di giochi, contenuti aggiuntivi e quote di abbonamento diverse da Stadia Pro effettuati tramite lo store Stadia". Big G, come aveva già anticipato a settembre, sta rimborsando tutte le somme spese per l'acquisto di hardware (controller Stadia, Founder's Edition, Premiere Edition e pacchetti "Gioca e guarda con Google TV"), giochi, DLC e abbonamenti in-game, ma non i soldi spesi per gli abbonamenti a Stadia Pro (in compenso sarà possibile continuare a giocare ai giochi Stadia Pro riscattati in passato senza ulteriori addebiti fino alla data di ritiro finale).

Ci vorrà del tempo per elaborare tutti i rimborsi, dunque Google chiede un po' di pazienza e di non contattare il servizio clienti. "Ti chiediamo di pazientare mentre elaboriamo queste transazioni e di non contattare l'assistenza clienti, che non potrà accelerare il rimborso. Contiamo di elaborare la maggior parte dei rimborsi entro il 18 gennaio 2023". A qualcuno, in ogni caso, sono già arrivati.

Vi ricordiamo che non è necessario effettuare una richiesta o seguire una procedura particolare per il rimborso, questo verrà elaborato in maniera automatica nelle tempistiche comunicate da Google. I rimborsi verranno inviati sulla forma di pagamento utilizzata per effettuare l'acquisto. Se avete altri dubbi in merito al piano di risarcimento, leggete le FAQ ufficiali sul sito del supporto di Google Stadia. La chiusura definitiva della piattaforma, ricordiamo, è fissata proprio per il 18 gennaio 2023.