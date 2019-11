Stadia: Google illustra le funzionalità che saranno aggiunte dopo il lancio

Nel corso di una sessione di Domande e Risposte tenuta in compagnia della community di Reddit, i vertici della divisione Stadia di Google hanno illustrato i piani del colosso tecnologico statunitense per il supporto post-lancio della loro piattaforma in streaming.

A dirigere l'AMA su Reddit di Google è stato il Direttore del Prodotto Andrey Doronichev, affermando come Google sia intenzionata a "pubblicare nuovi contenuti e aggiornamenti a cadenza settimanale, dopo il 19 novembre. I giochi che supportano le funzionalità Share State e Crowd Play, però, verranno pubblicati il prossimo anno, ma le nuove caratteristiche dell'interfaccia e le funzioni aggiuntive dei giochi cominceranno ad apparire già una settimana dopo il lancio di Stadia".

Stando a Doronichev, l'approccio adottato da Google per migliorare costantemente la piattaforma di Stadia sarà simile a quello seguito dal reparto Ricerca di YouTube e di altri servizi di Big G, con l'implementazione graduale e il miglioramento continuo del prodotto veicolato dai suggerimenti pervenuti dagli utenti tramite i feedback.

Di particolare interesse è poi il discorso legato a una delle funzionalità più importanti che saranno integrate da Google nell'ecosistema di Stadia dopo il lancio, ossia gli Obiettivi sbloccabili: secondo il dirigente dell'azienda di Mountain View, infatti, "gli Achievements potranno essere acquisiti dai giocatori già a partire dal 19 novembre, ma verranno visualizzati sull'interfaccia e saranno consultabili solo dopo il lancio con degli update che introdurranno anche le notifiche per i risultati raggiunti e le statistiche di gioco dettagliate". Nel frattempo, vi lasciamo ai nostri approfondimenti su come funziona Google Stadia, sulla Lineup di Lancio dei giochi accessibili dal 19 novembre e sullo scontro tra le nuvole tra Stadia e xCloud di Microsoft.